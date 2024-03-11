Диаз опубликовал список боксёров, которых он способен победить

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к знаменитым боксёрам.

«Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри — я надеру всем вам задницы. Просто чтобы вы знали», — написал Диаз.

Напомним, свой последний поединок по правилам ММА Нейт Диаз провёл на турнире UFC 279. Оппонентом Диаза стал Тони Фергюсон, которого он победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем незадолго до этого завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате «10 раундов по три минуты». Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.