Менеджер Петра Яна рассказал, с кем россяинин хочет провести следующий поединок

Саят Абдрахманов, менеджер звёздного бойца UFC Петра Яна, рассказал, с кем может подраться россиянин в следующем поединке.

«Самый актуальный бой для Петра – это поединок с Марлоном Верой. Эквадорец раньше громко высказывался в сторону Яна, а сейчас проиграл титульный поединок. Их поединок вполне может претендовать на звание главного боя вечера в пятираундовом формате. Нам интересно это противостояние», — приводит слова Абдарахманова ТАСС.

Напомним, ночью 10 марта по московскому времени в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и Ядонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

Пётр Ян пропустил год из-за травмы. Этот бой стал для него первым после возвращения. До того он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Теперь в его профессиональной карьере 17 побед и пять поражений.