Биберт Туменов переведён из реанимации, его соперник вышел в финал Гран-при ACA

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Absolute Championship Akhmat (АСА) Биберт Туменов переведён из реанимации в обычную палату НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко.

Напомним, Туменов был госпитализирован из-за тяжёлой весосгонки перед турниром ACA 172, состоявшимся 9 марта в Москве.

«На мой взгляд, бой Туменов — Тайгибов на ACA 172 был самый интересный полуфинал Гран-при. Поэтому заменить кем-то Биберта не было смысла. К сожалению, он выбыл надолго, ему предстоит длительное восстановление. Хотелось бы, чтобы в этом году все финалы состоялись. Мы приняли решение вывести его соперника Курбана Тайгибова сразу в финал Гран-при ACA в полулёгком весе, где уже ожидает непобеждённый Ислам Омаров», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.