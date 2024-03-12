Легендарный американский боксёр и олимпийский чемпион 1960 года в весе до 81 кг Мохаммед Али будет внесён в Зал славы WWE (Мирового реслинг-промоушена. — Прим. «‎Чемпионата»). Об этом официально объявило руководство организации.

Мохаммед Али признаётся многими экспертами лучшим боксёром всех времён. Он выступал на профессиональном уровне в тяжёлом весе с 1960 по 1981 год. За это время он дважды смог стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом дивизионе — сначала в 1964-м и до 1966 года, а также в 1974-м и до 1978 года удерживал это звание. Также Али смог побить таких именитых боксёров, как Джордж Форман, Сонни Листон, Джо Фрейзер, Кен Нортон, Джимми Янг, Флойд Паттерсон и многие другие. Также именно личность и образ Али послужили прототипом для персонажа Аполло Крида из фильма «Рокки».