Уиттакер оценил выступление Яна в бою с Ядонгом

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер дал комментарий по поводу поединка между россиянином Петром Яном и представителем Китая Сонг Ядонгом.

Напомним, бой прошёл в минувшие выходные и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«По-моему, Сонг Ядонг был потрясён тем, что Пётр начал делать то же самое, что и он. Он начал смешивать свои удары, и это как будто отключило мозг Сонга. Казалось, Сонг не мог угадать, куда Пётр двинется в следующее мгновение. Петру удавалось проводить тейкдауны, утомлять его, изматывать, потом вставать и немного боксировать, а затем снова проводить тейкдаун. Приятель, это было так стильно. Было безумием видеть победу Яна, потому что Сонг провёл такой сильный первый раунд», — приводит слова Уиттакера MMA News.