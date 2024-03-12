Дастин Порье рассказал, что перестал общаться с семьёй во время подготовки к UFC 299

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о том, что перестал общаться с родными и близкими людьми при подготовке к поединку с представителем Франции Бенуа Сен-Пери.

«В этом лагере я много практиковал осознанность, я как бы отгородился от всех, и сейчас мне нужно наверстать упущенное, потому что я не отвечал ни на одно сообщение. Я не отвечал ни на чьи звонки», — приводит слова Порье Essentially Sports.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу Порье.