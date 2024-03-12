«Соперник слаб». Гаджиев отреагировал на победу Петра Яна над Ядонгом

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна над китайцем Сонг Ядонгом.

«Ян вернулся. Соперник слаб. Но не настолько слаб, как многие говорят. Ну не силён, давайте так скажем. Но для возвращения то, что надо. Я рад, что Петя наконец-то на победную полосу встаёт», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, победа над Ядонгом стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

Ранее стало известно о том, что Ян не улучшил положение в рейтинге легчайшего дивизиона после победы над Ядонгом.