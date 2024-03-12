Камил Гаджиев: поединок Петра Яна и Умара Нурмагомедова — это супербой

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил о том, что хотел бы, чтобы следующим соперником бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна стал непобеждённый проспект Умар Нурмагомедов.

«Дальше Умар — это супербой. Я бы хотел, конечно, этот бой как болельщик. Если бы этот бой был в Абу-Даби, честно, я бы на такой бой слетал. Потому что Петя — это глыба, Умар — это один из самых перспективных российских бойцов вне зависимости от весовой категории. Это столкновение жанров, это столкновение стилей, это будет, наверное, классный трэш-ток. Надеюсь, что будет он качественный и без лишнего. Это прям бомба бой. Для нас, для России, это вообще бой года может быть», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Камил Гаджиев прокомментировал победу Петра Яна над китайцем Сонг Ядонгом на турнире по смешанным единоборствам UFC 299.