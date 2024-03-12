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О'Мэлли — о поединке с Умаром Нурмагомедовым: сейчас для меня в этом нет никакого смысла

О'Мэлли — о поединке с Умаром Нурмагомедовым: сейчас для меня в этом нет никакого смысла
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли высказался о потенциальном противостоянии с непобеждённым российским проспектом Умаром Нурмагомедовым.

«Люди постоянно говорят, что я избегаю сложных для себя боёв. Но зачем же тогда я говорил про Умара? Проблема в том, что Умар сейчас вообще не звезда, у него, конечно, есть потенциал стать ей, хотя бы из-за фамилии, но на это нужно время. А мне нужны большие бои, я готов биться с суперзвёздами. Так что сейчас для меня в поединке с Умаром нет никакого смысла», – сказал Шон О’Мэлли в интервью YouTube-каналу The Pat McAfee Show.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В главном событии ивента Шон О'Мэлли единогласным решением судей одолел Марлона Веру из Эквадора и остался чемпионом организации в легчайшей весовой категории.

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