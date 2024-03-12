Менеджер Яна — о бое Петра с Умаром Нурмагомедовым: для чего он нам нужен?

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна, сообщил о том, что его клиент не заинтересован в поединке с непобеждённым проспектом Умаром Нурмагомедовым.

«Этот бой нужен Умару – он на 10-й строчке, Пётр — на четвёртой. Но непонятно – для чего этот бой нужен нам? Умар и его команда хотят подраться с кем-то, кто стоит выше в рейтинге – это уже будет шаг к заявке на титульный бой. Это их заинтересованность. Но я не вижу, в чём наша должна быть заинтересованность в этом поединке», – приводит слова Абдрахманова Sport24.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В главном карде ивента Пётр Ян единогласным решением судей одолел Сонг Ядонга из Китая. После этого Умар Нурмагомедов изъявил желание подраться с Петром.