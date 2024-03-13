Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов не заслуживает боя с Сэндхагеном

Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили объяснил, почему российский боец Умар Нурмагомедов не заслуживает получить бой с американцем Кори Сэндхагеном.

«Почему Умар дерётся с Сэндхагеном? Почему он не дерётся с Баутистой или кем-то ещё? Умар не дрался ни с кем в топ-15, а Сэндхаген в топовой десятке уже очень долго. Умар хорош, но он должен драться с кем-то другим. Мне никто не давал такого шанса.

Умар должен драться больше, конкурировать с серьёзными соперниками. Он только что победил дебютанта, а в первых трёх боях в UFC дрался не с самыми сложными соперниками – я даже не уверен, что они всё ещё в UFC», –сказал Двалишвили на YouTube-канале The Schmo.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. После победы в поединке с Генри Сехудо грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.