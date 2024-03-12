«Пришли мне свою локацию». Умар Нурмагомедов обратился к Кори Сэндхагену

Российсикий боец Умар Нурмагомедов ответил на предложение американского топового бойца и бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.

«Просто пришли мне свою локацию. Поехали», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов успешно вернулся в октагон 3 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 238. Его оппонентом стал дебютант Бекзат Алмахан, который уступил Умару единогласным решением судей.