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«Пришли мне свою локацию». Умар Нурмагомедов обратился к Кори Сэндхагену

«Пришли мне свою локацию». Умар Нурмагомедов обратился к Кори Сэндхагену
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Российсикий боец Умар Нурмагомедов ответил на предложение американского топового бойца и бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.

«Просто пришли мне свою локацию. Поехали», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов успешно вернулся в октагон 3 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 238. Его оппонентом стал дебютант Бекзат Алмахан, который уступил Умару единогласным решением судей.

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