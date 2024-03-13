Майкл Пейдж объяснил, чего не хватило Кевину Холанду в их поединке на UFC 299

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался по поводу его соперника Кевина Холанда, с которым он провёл бой на турнире UFC 299.

«Если честно, я очень наблюдательный человек, при этом я не обращаю слишком много внимания на то, что говорят люди. Однако я понимаю его манеру поведения, и многое из того, что он говорил, что, вероятно, заставило его сказать или сделать эти комментарии, — это его нервы. Он нервничал и был не очень уверен в себе», — сказал Пейдж на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

Для Пейджа этот бой был дебютным в промоушене UFC. Бойцу 36 лет. В его активе теперь 22 победы и два поражения в ММА.

У Холланда 25 побед и 11 поражений.