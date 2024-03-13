Рой Джонс сказал, что повлияет на исход боя Цзю — Турман

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Китом Турманом, который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«Мне нравится Турман. Но я не знаю, будет ли у него удар в первом среднем весе. Если да, тогда он станет проблемой. Но Тим Цзю — это особенный зверь. Он напоминает мне отца. Его отец всегда был особенным, ещё до того, как люди узнали о нём.

Я повстречался с ним на Играх доброй воли в Москве в 1986 году. Тогда я понял, что из него получится нечто особенное. То же касается и его сына. Вы не можете драться с Тимом Цзю без тяжёлого удара. Поэтому, если Турман сможет ударить, у него будут хорошие шансы», — приводит слова Джонса BoxingScene.