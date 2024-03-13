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WBC готов одобрить поединок Джошуа с победителем пары Фьюри — Усик

WBC готов одобрить поединок Джошуа с победителем пары Фьюри — Усик
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Глава Всемерного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация готова санкционировать потенциальный титульный поединок Энтони Джошуа с победителем пары Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«WBC попросили о том, чтобы одобрить поединок за звание абсолютного чемпиона, и WBC согласился. Мы согласились на реванш, о котором был поставлен вопрос. Если не будет проблем с контрактами или промоутерами, мы совершенно точно согласимся на поединок Джошуа с победителем этого боя», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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