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Умар Нурмагомедов рассказал, кто является для него самым тяжёлым соперником

Умар Нурмагомедов рассказал, кто является для него самым тяжёлым соперником
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Известный российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, выразил мысль о том, что американец Кори Сэндхаген является для него самым трудным соперником.

«Он очень талантливый и техничный боец, и мне это нравится – для меня это большой вызов. Думаю, для меня Кори самый трудный соперник, даже труднее Шона О’Мэлли. У него очень высокий бойцовский IQ», – сказал Умар Нурмагомедов в интервью ESPN.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.

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