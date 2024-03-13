Умар Нурмагомедов рассказал, кто является для него самым тяжёлым соперником

Известный российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, выразил мысль о том, что американец Кори Сэндхаген является для него самым трудным соперником.

«Он очень талантливый и техничный боец, и мне это нравится – для меня это большой вызов. Думаю, для меня Кори самый трудный соперник, даже труднее Шона О’Мэлли. У него очень высокий бойцовский IQ», – сказал Умар Нурмагомедов в интервью ESPN.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.