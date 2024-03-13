«Я просто жду контракт». Умар Нурмагомедов высказался о следующем поединке

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, сообщил, что планирует провести следующий поединок против американца Кори Сэндхагена.

«Я должен был драться с Кори, но выбыл из-за травмы, и мне нужно закрыть этот вопрос, потому что все говорят, что я снялся с этого поединка из-за страха, и я хочу доказать, что это не так.

Надеюсь, что в скором времени они подтвердят этот бой и я начну планировать график подготовки – когда начну тренировочный лагерь и когда отправлюсь в США. Для меня было бы предпочтительнее драться 3 августа, но если это 29 июня – погнали, нет проблем. Сейчас я просто жду контракт, чтобы подписать его и начать подготовку. Чем раньше я его подпишу, тем лучше», – сказал Умар в интервью ESPN.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.