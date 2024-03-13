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Нурмагомедов объяснил, как побить О'Мэлли

Нурмагомедов объяснил, как побить О'Мэлли
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Популярный российский боец Умар Нурмагомедов рассказал, как победить чемпиона UFC в легчайшей весовой категории американца Шона О’Мэлли.

«Если будешь работать с Шоном на дистанции, если будешь использовать бокс или кикбоксинг, О'Мэлли поймает тебя. В этом он очень хорош. Нельзя драться с Шоном в стойке. Если хочешь победить О'Мэлли, ты должен переть вперёд, проводить тейкдауны и сокращать дистанцию во время ударов. У Шона очень длинные руки и ноги. Даже если он будет доставать тебя ударами ногами, то будет зарабатывать очки. Вот что я понял»,— заявил Умар в интервью ESPN.

Ранее Шон О’Мэлли рассказал, почему на данный момент он не планирует драться с непобеждённым проспектом Умаром Нурмагомедовым.

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