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Умар Нурмагомедов – о поражении Веры от О'Мэлли: я не был удивлен

Умар Нурмагомедов – о поражении Веры от О'Мэлли: я не был удивлен
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Непобежденный российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов прокомментировал результат в бою между чемпионом UFC в легчайшей весовой категории американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой. Встреча завершилась уверенной победой О'Мэлли.

«Это был хороший бой, мне понравилось его смотреть. По поводу поражения Веры — я не был удивлен. Марлон стартовал слишком медленно, он начал драться по-настоящему только в поздних раундах. Включился в пятом раунде. Когда Вера давил и шел вперед, у него что-то получалось. Он выглядел лучше, чем когда просто стоял в стойке», — заявил Нурмагомедов-младший в интервью ESPN.

Напомним, в ночь на 10 марта мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В главном событии ивента О'Мэлли единогласным решением судей победил Веру.

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