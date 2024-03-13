Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов раскрыл детали диалога с Шоном О'Мэлли

Умар Нурмагомедов раскрыл детали диалога с Шоном О'Мэлли
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый российский проспект Умар Нурмагомедов рассказал о том, что ему сказал при встречи чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О’Мэлли.

«При встрече я сказал Шону: «Видел, что ты говорил хорошее обо мне, спасибо большое. Надеюсь, мы проведем бой». Он сказал: «Взаимно, уважаю тебя, братан. Давай сделаем историю, как у Хабиба с Конором Макгрегором». Он говорил, что хочет подраться со мной, но посмотрим. Болтать очень легко, но когда дело доходит до боя, люди порой меняют свое мнение», – заявил Умар в интервью ESPN.

Напомним, в ночь на 10 марта мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В главном событии ивента О'Мэлли единогласным решением судей победил Веру. Американец сохранил титул чемпиона организации в легчайшей весовой категории.

Материалы по теме
«Я просто жду контракт». Умар Нурмагомедов высказался о следующем поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android