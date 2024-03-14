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Фроч: если Фьюри не настроится на бой с Усиком, его легко побьют

Фроч: если Фьюри не настроится на бой с Усиком, его легко побьют
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Во-первых, я не думаю, что бой состоится. А если он состоится и Фьюри не разожжёт старое пламя, Усик легко его побьёт. Не думаю, что будет нокаут или что-то в этом роде. Усик победит по очкам или, возможно, остановкой в поздних раундах, потому что он намного меньше Фьюри и легче. Но сейчас Усик адаптируется к этому весу. Хотя он и ветеран, его расцвет уже миновал», — приводит слова Фроча издание BoxingScene.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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