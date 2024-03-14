Пётр Ян рассказал о своих планах после победы над Сонг Ядонгом

Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян рассказал о своих дальнейших карьерных планах в 2024 году после возвращения из США. В ночь с 9 на 10 марта мск Ян одержал победу над китайским бойцом Сонг Ядонгом в главном карде турнира UFC 299 в американском Майами

«Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал», — передаёт слова Яна пресс-служба RCC.

Поединок между Петром Яном и Сонг Ядонгом продлился все три запланированных раунда. Судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену (29-28, 29-28, 29-28). Этот успех прервал неудачную серию Петра Яна из трёх поражений кряду.