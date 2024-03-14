В Сети появилось видео, как Илия Топурия отправляет спарринг-партнёров в нокдаун

В Сети появилось видео, как новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия во время тренировок отправляет спарринг-партнёров в нокдаун.

Топурия отправляет спарринг-партнеров в нокдаун:

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

Всего на счету испанского бойца 15 побед и ни одного поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик и комментатор турниров лиги UFC Майкл Биспинг высказался насчёт потенциального поединка между Шоном О'Мэлли и Илией Топурией.