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RCC опубликовала фотографии Петра Яна после его возвращения в Россию

RCC опубликовала фотографии Петра Яна после его возвращения в Россию
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Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян прилетел в Россию после победы в поединке с представителем Китая Сонг Ядонгом в главном карде турнира UFC 299, проходившем в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами.

Фото: Пресс служба RCC

Фото: Пресс служба RCC

Напомним, поединок между Петром Яном и Сонг Ядонгом продлился все три запланированных раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Эта победа прервала неудачную серию Яна из трёх поражений.

Профессиональный рекорд Петра Яна теперь составляет 17 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, и пять поражений.

Ранее российский боец рассказал о своих дальнейших карьерных планах в 2024 году после возвращения из США.

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