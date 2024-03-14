Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Джошуа надеется, что реванш Усик — Фьюри не состоится

Промоутер Джошуа надеется, что реванш Усик — Фьюри не состоится
Аудио-версия:
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер американского боксёра Энтони Джошуа, рассказал, что он рассчитывает на пересмотр договорённости об обязательном незамедлительном реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри в случае победы британца. Об этом он заявил на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Это связано с тем, что Хирн заинтересован в организации поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Фьюри в последнем бою, состоявшемся в октябре, победил раздельным судейским решением камерунца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе 2023 года победил Даниэля Дюбуа.

Материалы по теме
Фроч: если Фьюри не настроится на бой с Усиком, его легко побьют
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android