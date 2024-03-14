«Ты подрался с дебютантом». Двалишвили раскритиковал Умара Нурмагомедова за трэш-ток

Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили высказался по поводу российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

«Умар — хороший парень, он мне нравится, я его уважаю, но он устраивает трэш-ток в мой адрес, в адрес других топовых бойцов. Он вызывает топовых бойцов, но я считаю, что он должен сначала пройти проверку. Нужно делать шаг за шагом. Подраться с кем-то из топ-10, потом из топ-5, а потом уже зарекаться по поводу титульных боёв.

Да, ты хороший боец… хотя, кто знает, хороший ли ты боец, ведь ты не проходил проверку по-настоящему крепкими бойцами. Ты просто подрался с дебютантом», – сказал Двалишвили на YouTube-канале MMAJunkie.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. После победы в поединке с Генри Сехудо грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.