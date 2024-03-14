Харрисон высказалась о скандальном инциденте с Царукяном на пресс-конференции

Американский боец смешанных единоборств, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон прокомментировала ситуацию, произошедшую на пресс-конференции перед турниром UFC 299.

Во время пресс-конференции российскому бойцу армянского происхождения Арману Царукяну задали вопрос по поводу Харрисон. Вопрос имел сексуальный подтекст и был задан на русском языке.

«Этот парень что-то спросил у Армана, тот ответил, а я выглядела идиоткой. Меган Оливи попросила перевести, но Царукян отказался, сказав, что это был глупый вопрос.

На следующий день об этом написали во всех российских изданиях. Я чувствую неуважение. Я двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и мать, которая защищает жертв сексуального насилия, у меня есть соответствующий фонд.

Вы никогда не услышите, чтобы женщину спросили: «Сколько раз ты бы трахнула Алекса Перейру?» Мы не сексуализируем мужчин таким образом», — сказала Харрисон на YouTube-канале MMAFightingonSBN.