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«Ты чего такой нервный? Расслабься». Умар Нурмагомедов обратился к Двалишвили

«Ты чего такой нервный? Расслабься». Умар Нурмагомедов обратился к Двалишвили
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Российский боец Умар Нурмагомедов ответил представителю Грузии Мерабу Двалишвили, который ранее раскритиковал его за трэш-ток в адрес топовых бойцов UFC.

«Ты чего такой нервный? Расслабься», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Умара в смешанных единоборствах составляет 17-0. В ночь со 2 на 3 марта Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей в поединке с казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. После победы в поединке с Генри Сехудо грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.

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