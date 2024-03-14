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Пётр Ян показал фото с Сонг Ядонгом сразу после боя на UFC 299

Пётр Ян показал фото с Сонг Ядонгом сразу после боя на UFC 299
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Снимок был сделан после выступления на турнире UFC 299, на котором Ян победил бойца из Китая Сонг Ядонга. После противостояния оба спортсмена встретились друг с другом.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, UFC 299 проходил ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой Яна и Ядонга открывал главный кард спортивного мероприятия. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился в пользу Петра единогласным решением судей. После этого успеха в профессиональной карьере россиянина стало 17 побед и пять поражений. До боя с китайским спортсменом он шёл на серии из трёх проигранных поединков.

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