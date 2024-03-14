Джо Роган сделал выбор между Байденом и Трампом перед выборами президента США

Звёздный комментатор UFC Джо Роган признался, что отдаёт предпочтение Дональду Трампу, а не Джо Байдену в преддверии президентских выборов в США.

«Я бы скорее проголосовал за Трампа, чем за Байдена. Дело в том, что Байден уже ушёл. Знаете, он ушёл», — сказал Роган в своём подкасте The Joe Rogan Experience.

Джо Роган – один из самых популярных комментаторов в мире смешанных единоборств. Его разборы и видеокомментарии смотрят миллионы пользователей.

Ранее известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе UFC, ответил Рогану, который во время трансляции поединка Дастина с Бенуа Сен-Дени говорил, что Бриллиант выдохся во втором раунде. По словам Порье, это не так.