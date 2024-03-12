Дастин Порье ответил Джо Рогану насчёт своего кардио

Дастин Порье ответил комментатору UFC Джо Рогану, который говорил во время трансляции поединка Дастина с Бенуа Сен-Дени, что Бриллиант выдохся во втором раунде.

«Я пересмотрел бой прошлой ночью со своей женой, когда мы вернулись в Луизиану. Джо Роган сказал, что я был измотан и устал раз пять. Братан, я не устаю. У меня одно из лучших кардио в смешанных единоборствах. Я могу провести пятираундовый бой в высоком темпе. Я не могу поверить, что он это сказал.

В целом я чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что Бенуа собирается сбавить обороты. Это то, на что я надеялся. Я думал, что в третьем или четвёртом раунде я найду свой темп и дистанцию, а затем смог сломать его. Я считал, что мне придётся сломить его, измотать ещё немного, но я поймал его в середине размена, когда его подбородок был открыт, а тело не было готово выдержать моего правого хука. Время для этого удара было просто идеальным, чтобы выключить ему свет», — приводит слова Порье портал BJ Penn.