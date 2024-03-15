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Тимур Мусаев оценил выступления Джейка Пола и Дани Милохина

Тимур Мусаев оценил выступления Джейка Пола и Дани Милохина
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился мыслями о выступлениях в боксе американского блогера Джейка Пола и россиянина Дани Милохина, который недавно дебютировал в ринге.

«Я думаю, положительно. Это все смотрят. Насчёт Милохина не могу сказать, но насчёт Джейка Пола – положительно. Парень собирает большие стадионы, трансляции. Популяризация бокса идёт», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Даня занимается под руководством тренера Зорика Степаняна.

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