Тимур Мусаев оценил выступления Джейка Пола и Дани Милохина

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился мыслями о выступлениях в боксе американского блогера Джейка Пола и россиянина Дани Милохина, который недавно дебютировал в ринге.

«Я думаю, положительно. Это все смотрят. Насчёт Милохина не могу сказать, но насчёт Джейка Пола – положительно. Парень собирает большие стадионы, трансляции. Популяризация бокса идёт», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Даня занимается под руководством тренера Зорика Степаняна.