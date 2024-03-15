Получал 12 тысяч в месяц и стал суперзвездой кулáчки. Неизвестный чемпион Hardcore

6 апреля на стадионном турнире Hardcore FC состоится интереснейший поединок. Тимур «Золотой» Мусаев и Саид «Дикий» Чалоян проведут чемпионский бой в весовой категории до 66 кг. Оба спортсмена набрали мощнейшие обороты, поэтому рассчитывают уйти в этот вечер с поясом. Тимур – первый номер рейтинга лиги Pound-for-pound, лишь однажды проигрывал на профессиональном уровне. А Саид пока остаётся непобеждённым в Hardcore, пытается посягнуть на титул оппонента. Мы поговорили с Мусаевым о подготовке к предстоящему поединку, самых громких событиях из мира профессионального бокса, а также вспомнили знаменитую потасовку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

– Как проходит подготовка к следующему поединку?

– Ничего не изменилось. Подготовка проходит хорошо. Две тренировки в день, начал диету заранее. Со следующей недели начинаются спарринг-сессии, будем специально подводиться к сопернику. Начинаются боевые спарринги. За 10 дней сбавим нагрузки и планомерно подойдём к поединку. Соперника считаю очень опасным. 6-0, очень большая нокаутирующая мощь. Настраиваюсь на тяжёлый поединок. Отношусь ко всем с уважением. Лишнего не позволяю: ни в свой адрес, ни со своей стороны. Это спорт, всё на уважении. Спорт и личное не нужно смешивать.

– А как попали в голые кулаки? Ведь на протяжении длительного времени вы вообще не тренировались.

– В армии я тренировался, был в спортроте. Потом был долгий простой, не занимался спортом. Казалось, что я как любитель себя реализовал, но не как профессионал. Не было конкретных предложений. Но нужно было зарабатывать, я пошёл работать. Потом приехал в Москву и случайно увидел, что TOPDOG ищет бойцов. Написал свои регалии и забыл. А спустя три дня меня позвали подраться. Так и попал в кулачные бои.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Hardcore FC

– Перед этим вы работали дезинсектором. Это опасная профессия?

– Я бы не сказал, что долго работал там. И не сказал бы, что сильно опасно. Разве что надышаться этими запахами. И если много лет там работать, то какой-то вред организму будет. Мне нужны были деньги. За 12 тысяч рублей в месяц работал. Был удобный график.

– Изначально вы не планировали надолго задерживаться в кулáчке, но в итоге остались. Почему так получилось?

– Сначала я скептически относился к этому всему. Были другие эмоции, непривычно. И сами голые кулаки не были на таком уровне. Они тогда только зарождались. Мне это казалось авантюрой. Но по мере роста и развития кулачных боев понял, что они могут пойти далеко. Я перестроился, начал делать какие-то фишки, понимать подготовку, адаптировался. И на сегодняшний день считаю себя именно кулачным бойцом.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Hardcore FC

– А есть желание развиваться в других дисциплинах?

– Основной упор делаю на голые кулаки. Но, помимо этого, развиваюсь в боксе. Провёл уже три поединка. Мне это интересно. Мне нравится боксировать, чувствовать ощущения в день боя. Я фанат этого всего. Стараюсь выступать очень часто.

– Как вы оцениваете то, что Фрэнсис Нганну ворвался в профессиональный бокс?

– Энтони Джошуа – олимпийский чемпион. Он реализовался как профессионал. Нганну реализовался как боец MMA. Да, с хорошим боксом. Но после MMA-перчаток надеваешь боксёрские, и это уже совсем другое. А ещё задействованы совсем другие мышцы. Профессионального бойца MMA можно перестроить под бокс, но не так быстро. А Фрэнсис сразу подрался с монстрами, большими мировыми именами. Считаю, что Тайсон Фьюри просто его недооценил. А Джошуа подошёл ответственно и попал удачно. Это бокс, супертяжёлый вес. Любой удар может оказаться решающим. Но Фрэнсис очень неплох в боксе для бойца MMA.

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Скоро состоится бой Фьюри и Александра Усика. Как вы оцениваете их шансы?

– Вижу фаворитом Усика. У него скорость, тайминг, движение на ногах. На стороне Фьюри антропометрия, размеры. Ставлю 60% на 40% в пользу Усика.

– А россияне с нетерпением ждут поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Что скажете про этот бой?

– Ну, если бы Артуру было 33 года, бой был бы в его пользу. А сейчас он возрастной парень, но в очень хороших кондициях, с очень мощным ударом. Дам тут 50 на 50. Это два больших мастера. Не могу сказать, кто из них фаворит в этом поединке. Бетербиев может отдать восемь раундов, а потом закончить одним ударом.

– А как вы оцениваете то, что в профессиональном боксе становится всё больше блогеров, которые хотят выстроить карьеру? Джейк Пол, Даня Милохин.

– Положительно. Это все смотрят. Насчёт Милохина не могу сказать, но насчёт Джейка Пола – положительно. Парень собирает большие стадионы, трансляции. Популяризация бокса идёт.

– Как вы относитесь к тому, что Джейк Пол подерётся с Майком Тайсоном?

– Думаю, они будут боксировать серьёзно. Однако это больше шоу, выставочный поединок. Тайсон в возрасте, но будет готовиться. Может быть, начнёт принимать какие-то препараты. Проверки на допинг не будет, он себе минус 10 лет сделает к этому поединку. Я пару лет назад смотрел его лёгкий выставочный спарринг. И даже там Майк зацепил своего оппонента. Долгие годы его труда не прошли даром. Возраст своё берёт, но опыт остаётся за ним. Пол набирает обороты. О нём говорит весь мир. Я буду смотреть этот бой. Мне не важно, кто из них выиграет. Мне интересно посмотреть, в какой форме Майк.

– А есть ли в профессиональном боксе люди, за которыми вам интересно следить, на кого вы ориентируетесь?

– Сейчас пристально ни за кем не слежу. Но лучшим боксёром, который вообще существовал, считаю Роя Джонса. Это уникум бокса. Он мог сыграть днём в баскетбол за $ 300, а вечером драться за миллионы и выигрывать поединки. Это талантливый человек, который всегда работал над собой, с феноменальной скоростью. В молодости его было не остановить. Я иногда пересматриваю его бои и не понимаю, как такое вообще возможно.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Hardcore FC

– Вернёмся к вашей карьере. Какой у вас был первый гонорар, на что его потратили?

– Если с учётом бонуса, он был на 30 тысяч больше того, что я получал дезинсектором. А если без бонуса – то на 12. Оплатил с него комнату в Москве, взял продукты.

– Насколько нам известно, вы занимаетесь криптобизнесом? Как потянуло в это направление?

– Всё так. Уже полтора года этим занимаюсь. Появились деньги, я понимал, что их нужно куда-то вкладывать, чтобы всё не разлеталось. Начал изучать это направление. Сначала было сложно, непонятно, однако со временем вник. Нормально денег заработал. Но бывало, что терял очень большие суммы. Было горько, обидно, печально. Однако я делал выводы и всё отыгрывал.

– Есть ли желание попробовать свои силы за океаном в кулáчке? Например, в BKFC?

– Всем моим продвижением в плане карьеры занимается мой менеджер – Виталий Тарасов. Конечно, мне было бы интересно там себя попробовать. Это нормально. Каждый хочет попробовать себя за океаном. Думаю, у меня бы неплохо получилось. Если представится такая возможность, вы обязательно меня там увидите.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Hardcore FC

– А есть ли разница: драться с россиянином или с зарубежным бойцом?

– Нет никакой разницы. Если сейчас это мой соперник, мне всё равно, какой он национальности. Это спорт. А я хочу быть в нём номером один и всё делаю для этого. Отдельных мотивационных программ на иностранцев нету.

– Вы стараетесь держаться в стороне от грязного трэш-тока. Как получается придерживаться этой линии?

– Я стараюсь всегда держаться на уважении. Ребята это видят, не хотят устраивать перепалки. А если кто-то перейдёт черту, не буду решать это на камеру. Я не собираюсь делать шоу, вести себя как клоун. Меня смотрят родные и близкие. Им будет неприятно, если я буду так себя вести. Если кто-то старается беспочвенно поймать на моём имени хайп – извините. Будете получать вне камер.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Hardcore FC

– А как вы относитесь к трэш-току Магомеда Исмаилова?

– Очень положительно, очень. Вот такой интеллектуальный и добрый трэш-ток, пожалуйста. Я всегда буду за. Где не трогается, честь, нет оскорблений. Магомед может сказать остро, но с улыбкой. От него не идёт негатива. Считаю, что Исмаилов – главный трэш-токер в России.

– А вы бы смогли повести себя как Хабиб Нурмагомедов в бою с Конором Макгрегором, если бы кто-то перешёл черту?

– Думаю, да. На весь мир оскорбляют твоего отца, религию, всё, что тебе дорого. Он понимал, что всё это делается специально. Не знаю, правильно ли он сделал, что выпрыгнул из клетки у всех на виду. Если ты можешь в бою наказать соперника за грязное поведение, я всегда за. При этом, если бы Конор всего этого не сказал, может, и не было бы у этого боя такой раскачки.

Тимур «Золотой» Мусаев Фото: Из личного архива Тимура Мусаева

– С чем связано ваше прозвище?

– Перед первым боем меня спросили, под каким прозвищем буду выходить. Я занимался в клубе «Золотой дракон». И за пять минут у меня спросили про прозвище. Я сказал, что хочу быть Золотым драконом. Но мне сказали, что это долго звучит. И предложили быть Золотым. Я согласился. Считаю, что угадал с прозвищем.

– У вас очень нестандартная внешность для выходца из Дагестана. Было ли такое, что вам не верили, что вы оттуда родом?

– У меня была история в армии. Я зашёл в магазин и начал разговаривать с акцентом. Ко мне подошли старослужащие и спросили: «Слышь, братан, ты чего, под дагестанца косишь?» Я даже оскорбился. В каком смысле кошу, притворяюсь, что ли? Забавный момент был. А потом все друг друга узнали, нормально общались.