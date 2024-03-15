Чемпион Hardcore Золотой: думаю, Пол и Тайсон будут боксировать серьёзно

Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев высказался о предстоящем поединке между видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на профессиональном ринге, и легендарным американским боксёром Майком Тайсоном. Бой состоится 21 июля в Техасе (США).

«Думаю, они будут боксировать серьёзно. Но это больше шоу, выставочный поединок. Тайсон в возрасте, но будет готовиться. Может быть, начнёт принимать какие-то препараты. Проверки на допинг не будет, он себе минус 10 лет сделает к этому поединку. Я пару лет назад смотрел его лёгкий выставочный спарринг. И даже там Майк зацепил своего оппонента. Долгие годы его труда не прошли даром. Возраст своё берёт, но опыт остаётся за ним. Пол набирает обороты. О нём говорит весь мир. Я буду смотреть этот бой. Мне неважно, кто из них выиграет. Мне интересно посмотреть, в какой форме Майк», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.