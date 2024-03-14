Представлена новая информация о статусе боя Майка Тайсона и Джейка Пола

Поединок между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом может иметь статус официального. Об этом рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани. По его сведениям, в настоящий момент этот вопрос решается Атлетической комиссией штата Техас.

«Насколько я слышал, они ещё работают над этим. Но, очевидно, это будет зависеть решения от Атлетической комиссией Техаса. Подождём и посмотрим», — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.