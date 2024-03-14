Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Представлена новая информация о статусе боя Майка Тайсона и Джейка Пола

Представлена новая информация о статусе боя Майка Тайсона и Джейка Пола
Аудио-версия:
Комментарии

Поединок между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом может иметь статус официального. Об этом рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани. По его сведениям, в настоящий момент этот вопрос решается Атлетической комиссией штата Техас.

«Насколько я слышал, они ещё работают над этим. Но, очевидно, это будет зависеть решения от Атлетической комиссией Техаса. Подождём и посмотрим», — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

Материалы по теме
Потеря памяти, инвалидность и многое другое. Чем Тайсону грозит бой с молодым боксёром
Потеря памяти, инвалидность и многое другое. Чем Тайсону грозит бой с молодым боксёром
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android