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Конор Макгрегор оценил вероятность своего боя с KSI, Джейком Полом и Томми Фьюри

Конор Макгрегор оценил вероятность своего боя с KSI, Джейком Полом и Томми Фьюри
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу возможного поединка с блогером Оладжиде Олатунджи, известным как KSI, Джейком Полом или Томми Фьюри.

«Для меня это стало бы подработкой. Если бы мне пришлось выбирать кого-то из них, то я бы отметил, что у KSI громкое имя в Великобритании. Уверен, на каком-то этапе мы можем пересечься с этими парнями. Фьюри вызвал меня на днях. Он победил Джейка, и он дрался с KSI. Я открыт», — приводит слова Макгрегора у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на SneakPeekTV.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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