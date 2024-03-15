Махачев прокомментировал публикацию Топурией фрагмента единственного поражения Ислама

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался об испанском бойца грузинского происхождения Илии Топурии. Ранее тот напомнил Махачеву о его единственном поражении в MMA. В 2015 году Ислам проиграл Адриано Мартинсу.

«Вызов Топурии? Я после боя поздравил его. А потом увидел фейковые новости, что якобы Ислам что-то сказал о Топурии, но я не помню, чтобы я что-то говорил. Он потом опубликовал отрывок из моего боя, когда я проиграл. Не понимаю этого. Илия — хороший боец, у него хороший бокс, но у него есть трудный соперник в его дивизионе. Мовсар может побить его, это плохой матч-ап для Топурии. И есть Макс Холлоуэй, так что Илии есть чем заняться», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Фото: Из соцсетей Топурии