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Пётр Ян высказался о шансах вернуться в титульную гонку UFC

Пётр Ян высказался о шансах вернуться в титульную гонку UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян выразил уверенность, что сможет вернуться в титульную гонку UFC.

«Я думаю, что нужно провести несколько поединков, чтобы вернуться в титульную гонку. Сейчас довольно непонятная ситуация в дивизионе: много претендентов, много достойных ребят. Поэтому я думаю, что нужно немного времени, чтобы понять обстановку там. Безусловно, я верю, что смогу ещё раз ворваться в титульную гонку и проявить себя там», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 299, Пётр сражался с китайцем Сонг Ядонгом. Спортивное шоу проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу россиянина. После этого успеха в профессиональной карьере Яна стало 17 побед при пяти поражениях. До боя с Ядонгом Ян шёл на серии из трёх проигранных поединков.

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