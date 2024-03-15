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Петра Яна встретили аплодисментами по возвращении в Россию после победы на UFC 299

Петра Яна встретили аплодисментами по возвращении в Россию после победы на UFC 299
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Пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил» представила подборку фотографий, на которых демонстрируется, как в Академии единоборств РМК встречали российского бойца Петра Яна, одержавшего победу в поединке с китайцем Сонг Ядонгом на UFC 299. По случаю триумфального выступления Ян был встречен овациями.

Фото: «Архангел Михаил»

Фото: «Архангел Михаил»

Фото: «Архангел Михаил»

Напомним, UFC 299 проходил ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой Яна и Ядонга открывал главный кард спортивного мероприятия. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. После этого успеха в профессиональной карьере россиянина стало 17 побед и пять поражений. До боя с Ядонгом Пётр шёл на серии из трёх проигранных поединков.

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