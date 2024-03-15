Умар Нурмагомедов сообщил, что переговоры по его следующему поединку почти завершены

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов сообщил, что переговоры по его поединку с Кори Сэндхагеном почти завершены и вопрос остаётся в дате проведения боя.

«Мой менеджер (Али Абдель-Азиз) ведёт переговоры с UFC об организации этого боя, и на данный момент остался вопрос в том, когда мы проведём бой. Я думаю, что это может быть июнь или какое-то другое время, дата для меня не имеет значения. Я могу драться в любое время.

Всё зависит от UFC. Я надеюсь, что поединок не сорвётся и у меня получится разделить октагон с Кори. К тому же Кори говорил об этом, я говорил об этом, UFC говорили о том, что этот бой можно устроить перед моим поединком с Бекзатом Алмаханом. Сейчас мне остаётся только ждать, когда они выберут дату»‎, — приводит слова Умара портал MMA Fighting.