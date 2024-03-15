Умар Нурмагомедов хочет в следующем поединке драться пять раундов

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов надеется, что следующий поединок будет идти пять раундов.

«Конечно, я хочу подраться на одном турнире с Исламом (Махачевым). Он мой старший брат, и было бы хорошо проводить тренировочный лагерь вместе, команда будет дружной. Приедет много парней, придут друзья, придут братья. Вопрос только в том, сколько раундов будет идти поединок.

Если наш поединок будет не главным событием турнира, то я всё равно хотел бы подраться пять раундов. Поскольку если после победы над Кори мне дадут титульный бой, то я перед ним должен буду проверить себя на дистанции в пять раундов. Я хочу драться пять раундов», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.