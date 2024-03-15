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Умар Нурмагомедов рассказал, что планирует делать в бою с Кори Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов рассказал, что планирует делать в бою с Кори Сэндхагеном
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов рассказал, за счёт чего победит американского бойца Кори Сэндхагена.

«Кори — один из самых технически подготовленных бойцов, один из самых умных бойцов в UFC. В своём последнем бою он продемонстрировал хорошие борцовские навыки и контроль над собой. Я уважаю его и думаю, что у нас с ним получится один из лучших боёв этого года. Верю, что смогу победить его и в стойке, но не вижу смысла давать ему какие-то шансы на победу. Ударная техника — это всегда игра 50/50, кто-то может застать тебя врасплох в любой момент, каждый может нанести удачный удар. Мне больше по душе сбивать людей с ног, применять удушающие приёмы и контролировать их», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.

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