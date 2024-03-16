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Стало известно, почему Пётр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC

Стало известно, почему Пётр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян отказался подписывать новый контракт с промоушеном UFC из-за не подходящих условий.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — цитирует источник в команде Яна ТАСС.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 299, Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой россиянина и китайца открывал главный кард спортивного шоу. Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу Петра. После этого успеха в профессиональной карьере Яна стало 17 побед при пяти поражениях. До боя с Ядонгом Пётр шёл на серии из трёх проигранных поединков.

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