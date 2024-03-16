Де ла Хойя назвал Роландо Ромеро клоуном и предсказал победу Исааку Крусу

Промоутер Оскар де ла Хойя предсказывает разгромную победу в четвёртом раунде Исаака «Питбуля» Круса (25-2-1, 17 КО) в титульном бою против чемпиона WBA в полусреднем весе Роландо «Ролли» Ромеро (15-1, 13 КО). Этот бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе.

«Крус – настоящий боец, а Ролли – маленький клоун и не заслуживает этого боя. Это прекрасно, что он добрался до этого боя, но Питбуль нокаутирует его. Конечно, Питбуль — зверь. Вес неважен. Ролли будет крутить педали так же, как против Баррозу, стараясь не пропустить удар.

Ролли неуклюж, у него нет таланта. У него есть мощь, он хорошо бьёт, но против Питбуля это не поможет. Бой закончится в четвёртом раунде», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingNews24.

Ранее Майк Тайсон назвал Исаака Круса боксёром, который более других напоминает ему его самого.