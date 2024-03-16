Мишель Ривера подписал контракт с Salita Promotions

Доминиканский легковес Мишель Ривера подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией Salita Promotions. Об этом сообщает BoxingNews.co

26-летний Ривера (25-1, 14 нокаутов) готов при поддержке нового промоутера уже в ближайшее время выйти на титульный бой. Ривера, родом из Санто-Доминго, сейчас тренирующийся в Массачусетсе, провёл свой последний бой в ноябре прошлого года. В десятираундовом бою он победил казахстанского бойца Сергея Липинца единогласным решением судей.

Единственное поражение Мишель Ривера потерпел в 2022 году против Фрэнка Мартина – решением судей по итогам 12-раундового боя.

Базирующаяся в американском Бруклине компания Salita Promotions основана бывшим профессиональным боксёром Дмитрием Салитой.