«Большие деньги, плохой имидж». Оскар де ла Хойя — о бое Джейка Пола с Майком Тайсоном

Бывший боксёр, ныне промоутер Оскар де ла Хойя считает противоречивым боксёрский поединок Джейка Пола против Майка Тайсона, намеченный на 20 июля.

Де ла Хойя признаёт, что этот бой привлечёт большое внимание фанатов, но отмечает, что бой 27-летнего видеоблогера с легендарным 58-летним Тайсоном, который не выступал на профессиональном ринге почти 20 лет, создаёт плохой имидж для спорта.

Де ла Хойя считает, что у Джейка Пола есть преимущество в молодости и выносливости, за счёт чего он может измотать Тайсона и победить его. Однако если Тайсон плотно попадёт по Полу, то запросто отправит того в нокаут.

«Это привлечёт больше внимания к боксу, но это создаёт не лучший образ для такого серьёзного вида спорта. Я снимаю шляпу перед Джейком за то, что он делает. Он может завоевать чемпионский титул, но не таким способом.

Ему нужно выбрать другой путь, не через бой с Майком, которого я люблю и уважаю. Пусть идёт по тому же пути, что и остальные. Жёсткая борьба с соперниками – сперва из десятки рейтинга, потом из пятёрки, затем чемпионский бой. Если бы Джейк серьёзно относился к карьере, он бы дрался с такими парнями, как Джей Опетайя, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол и Майрис Бриедис. Но он не будет с ними биться, и причины очевидны. На этом не заработать лёгких денег», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingNews24.