Александр Шаблий: я не уверен в гарантиях выплаты призовых денег по итогам Гран-при

Российский боец смешанных единоборств и финалист Гран-при Bellator в лёгком дивизионе, россиянин Александр Шаблий не уверен, что PFL выплатят победителю Гран-при $ 1 млн.

«Я недоволен текущей ситуацией. После слияния с Bellator я считаю, что PFL, как основная компания, должна соблюдать все положения и условия. Кажется, что мы просто боремся за пояс и титул, и я не уверен в гарантиях выплаты призовых денег. PFL должны выполнять обязательства, которые они получили от Bellator. Они хотят конкурировать с UFC и быть уважаемой лигой, поэтому я считаю, что они соответствовать этим заявлениям. Ещё раз, я приложил все необходимые усилия. Мы усердно тренировались во многих лагерях, и я ожидаю, что они выплатят обещанные призовые деньги.

Прямо сейчас всё выглядит не очень хорошо. Если PFL хочет, чтобы их воспринимали всерьёз, как полноценного конкурента на рынке, они должна выполнять свои обязательства. На данный момент кажется, что они нас подводят»‎, — приводит слова Шаблия портал Yahoo Sports.