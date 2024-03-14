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Александр Шаблий: я избил бы Оливейру, он очень удобный соперник

Александр Шаблий: я избил бы Оливейру, он очень удобный соперник
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Известный российский боец смешанного стиля, финалист Гран-при Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Александр Шаблий высказался по поводу экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры.

«Я бы Чарльза избил, поэтому Арману Царукяну тяжело со мной. Я не Чарльз. На мой взгляд, в Оливейре нет ничего невероятного. Ислам показал, как у него можно выиграть, как можно засабмитить джитсера. Плюс его можно пробить, у него плохая держалка. Он пропускает удар и падает.

Лично для меня Оливейра очень удобный соперник. У него высоко задрана голова, он высоко стоит, прямо идёт, давит, много пропускает на контратаках. Я люблю таких соперников, которые прессингуют. У Армана есть крепкий плотный удар, он может попасть, он может перевести его в партер, и может забить его локтями», — сказал Шаблий на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, ранее стало известно, что Шаблий помогает Царукяну в подготовке к поединку с Оливейрой.

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