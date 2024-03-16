Колби Ковингтон назвал сроки следующего боя в UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о сроках следующего выступления в промоушене.

«У меня было три сломанных кости в ноге, и это до сих пор беспокоит. Уверен, что летом я буду в главном или соглавном поединке большого PPV-шоу. Разговора с UFC не было, но они знают, что я согласен на всё», – сказал Ковингтон в интервью YouTube каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 296 в декабре, Ковингтон проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону британцу Леону Эдвардсу. Поражение стало для 35-летнего американца четвёртым в престижнейшей организации мира.

Ранее Ислам Махачев заявил, что отказался от поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 300.