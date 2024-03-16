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Царукян: Махачев чувствует, что я выиграю у него

Царукян: Махачев чувствует, что я выиграю у него
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян считает, что действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев не хочет проводить с ним реванш.

«Я чувствую, что Ислам избегает нашей встречи, чувствует, что я выиграю у него, и ему лучше подраться с Порье, чем со мной, потому что я опаснее. Я умею бороться. Возможно, он сможет больше заработать с Дастином. Вероятно, в этом и есть его интерес», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 и завершился победой дагестанца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Ранее Махачев дал прогноз на бой Царукяна и Оливейры на UFC 300.

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